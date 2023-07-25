أحمد عطاف يستقبل مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية، ميشيل سيسون، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب بيان وزارة الخارجية.

وفي المستهل، أعربت سيسون، باسم كتابة الدولة والحكومة الأمريكية، عن تعازيها الخالصة للجزائر على إثر الحرائق المأساوية التي ألمت ببعض ولايات الوطن في الآونة الأخيرة، يضيف البيان.

و تركزت المحادثات بين الطرفين حسب ذات المصدر، حول أبرز مجالات التعاون الثنائي والحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما آفاق تعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف المنظمات والهيئات الدولية ذات الانتماء المشترك وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة.

كما تم استعراض أولويات المرشحة الأمريكية لعضوية محكمة العدل الدولية، سارة كليفلاند، تحسباً للانتخابات المزمع اجراؤها يوم التاسع نوفمبر المقبل بمنظمة الأمم المتحدة، يفيد بيان الوزارة.

من جانب آخر، وتحضيراً للزيارة التي سيقوم بها الوزير أحمد عطاف قريباً إلى واشنطن، تبادل الطرفان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأزمات في كل من ليبيا ومالي والسودان ومنطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب قضيتي الصحراء الغربية وفلسطين، حسب ما اورده بيان وزارة الخارجية.

في هذا السياق، أعربت المسؤولة الأمريكية عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل نشر الاستقرار والتنمية في جوارها الإقليمي وعلى الصعيد القاري.

وفي الختام، أعرب الطرفان عن الإرادة السياسية واستعدادهما الثابت لتوطيد التشاور والتنسيق بينهما كلما اقتضت الضرورة وتوفرت الفرص من أجل الإسهام في الحلول السلمية التفاوضية للأزمات وكذا تنشيط دور العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الدولية ذات الطابع الشامل، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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