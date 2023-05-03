أحمد عطاف يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية زيمبابوي

3 مايو، 2023

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، رئيس المجلس الوطني لجمهورية زيمبابوي، جاكوب موديندا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الشؤونالخارجية أن اللقاء شكّل فرصة لاستعراض العلاقات بين البلدين وما يميزها من إرث تاريخي مشترك من النضال ضد الاستعمار والتضامن وتبادل الدعم، حيث أعرب الطرفان عن اعتزازهما بهذه العلاقات التي تكتسي طابعا خاصا يترجمه التوافق التام في مواقف البلدين إزاء مختلف التحديات المشهودة قاريا ودوليا.

وفي سياق تفعيل مشاريع التكامل والاندماج القارية، تطرق الطرفان إلى سبل وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وزيمبابوي عبر مضاعفة جهود ومساهمات جميع الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات التشريعية في البلدين، يضيف البيان.

ش.ن

3 مايو، 2023

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