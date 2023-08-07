أحمد عطاف يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حمال

7 أغسطس، 2023

استقبل اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،  أحمد عطاف، بمقر الوزارة، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حمال، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما اورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وتمحورت المحادثات حسب ذات المصدر، حول التحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المقرر عقدها بالجزائر شهر مارس من العام المقبل.

و في هذا الإطار، شدد الطرفان على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الجزائر، بصفتها البلد المضيف، والأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز من أجل توفير كافة شروط نجاح هذا الموعد الدولي الهام، يضيف المصدر.

كما تم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق مخرجات نوعية تعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها ملف الطاقة على الساحة العالمية وتستجيب لتطلعات الدول الأعضاء في تطوير قدراتها والمساهمة بشكل فعلي وفعال في معالجة التحديات التي يطرحها الوضع الدولي الراهن على الأمن الطاقوي العالمي، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

7 أغسطس، 2023

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