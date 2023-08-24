أحمد عطاف يحلّ بأبوجا و يجري مشاورات مطوّلة مع نظيره النيجيري

حلَّ عشية أمس، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في مستهل الجولة التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية، بأبوجا، عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حسبما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية. و أجرى أحمد عطاف فور وصوله، مشاورات مطولة مع نظيره النيجيري، يوسف مايتما توجار، حيث تمحورت المحادثات بين الطرفين حول الأزمة في جمهورية النيجر وتطوراتها وآفاق تعزيز الجهود الرامية لبلورة حل سلمي لها بالشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ويجنبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها، حسب ذات المصدر.

و في هذا الاطار، تبادل الطرفان المعلومات والتحاليل حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها البلدان للمساهمة في انهاء هذه الأزمة في جوارهما المشترك، حيث تم التنويه على وجه الخصوص بالمبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا نظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، يضيف المصدر.

وفي الختام، اتفق الوزيران على مواصلة وتعزيز التنسيق بين البلدين في قادم الأيام بغية استغلال كافة الفرص المتاحة لتفعيل الحل السياسي وعدم تفويت أي منها لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر بطريقة مستدامة، يختم المصدر. شرف الدين عبد النور

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