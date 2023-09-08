أحمد عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره المجري

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، ببودابست، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المجر بتكليف من الرئيس تبون، محادثات ثنائية مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، تلتها جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و تركّزت المحادثات حسب ذات البيان، حول سبل إضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، إلى جانب القضايا الدولية والاقليمية التي تقع في صلب اهتمامات سياستيهما الخارجية.

في هذا السياق، أكّد الوزير أحمد عطاف، أنّ زيارته تهدف أساساً إلى تأكيد التزام الجزائر بتوطيد العلاقات التي تربطها بالمجر والعمل على توفير عوامل وظروف نمو وتطور هذه العلاقات، يفيد المصدر ذاته.

علاقات صداقة وتعاون تاريخية

وفي كلمته أمام الصحافة في ختام المشاورات، ذكَّر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين التي تمتد جذورها إلى أيام الثورة التحريرية المجيدة وما لاقته من تضامن ودعم كبيرين من قبل دولة وشعب المجر.

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية المجر بما يجمع البلدين من عديد القواسم المشتركة، على غرار حبهما للسلام والحرية وتمسكهما بسيادتهما واستقلالية سياستيهما الخارجية.

خطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي

وفيما يخص نتائج المشاورات التي جمعته مع نظيره المجري، أكد الوزير أحمد عطاف أنه تم التوافق حول جملة من الخطوات العملية التي من شأنها تكثيف التواصل على مختلف المستويات الرسمية، وبين أوساط رجال الأعمال، وكذا تنشيط مختلف آليات التعاون الثنائي والعمل على الرفع من قيمة المبادلات التجارية والاستثمارات البينية.

كما ذكّر الوزير أن هناك مشاريع عديدة بين البلدين، منها ما هو في طور الانجاز ومنها ما هو قيد الدراسة، وذلك في مجالات هامة على غرار الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة والتكوين والتعاون الأمني والزراعة والصيد البحري والنقل الجوي.

وفي ذات السياق، أكّد الوزير المجري أن بلاده ترغب في استيراد الغاز الجزائري، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة لتنويع مصادر تمويلها.

زيارة مرتقبة لرئيسة المجر إلى الجزائر

ومن جانب آخر، أكد الوزير أحمد عطاف على أهمية الزيارة التي ستقوم بها رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، إلى الجزائر مستقبلاً، بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، وشدّد على ضرورة التحضير الأمثل لهذا الاستحقاق الهام بغية الوصول إلى مخرجات ونتائج نوعية تدشن عهداً جديداً في تاريخ العلاقات الجزائرية-المجرية.

توافق تام حول القضايا الاقليمية والدولية

وعلى صعيد الأوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أتاحت المحادثات بين الجانبين فرصة لتبادل الرؤى والتحاليل حول عديد القضايا، وبالخصوص الأزمة الروسية-الأوكرانية، الأوضاع في الساحل الافريقي، الأزمة في النيجر، إلى جانب قضية الصحراء الغربية.

في هذا الإطار، صرّح الوزير أحمد عطاف أنه أطلع نظيره المجري على الجهود التي تبذلها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتغليب منطق الحوار والتفاوض لتشجيع الحلول السلمية للأزمات، لاسيما في كل من النيجر ومالي وليبيا.

كما أكّد أنه تم التطرق إلى قضية الصحراء الغربية وضرورة دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، لإحياء المسار السياسي بغية تمكين طرفي النزاع من الوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، طبقاً لما كرسته الشرعية الدولية.

ومن جانبه، أكّد رئيس الدبلوماسية المجرية أن بلاده تدعم بقوة جهود الجزائر ومبادرتها الرامية لحل الأزمة في النيجر واستعادة النظام الدستوري في هذا البلد، كما أشار الى أهمية البعد الاقليمي لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون من حيث أنها تسلط الضوء على ضرورة معالجة اشكالية التنمية الاقتصادية في الساحل.

التعاون مع مجموعة « فيسيغراد » ومع الاتحاد الأوروبي

وفي الختام، أكّد الوزير أحمد عطاف أنه طلب من زميله المجري تسهيل حضور الجزائر لاجتماع من اجتماعات مجموعة “فيسيغراد” لإطلاعها على الأوضاع في منطقة الساحل وعلى مساعيها الرامية لنشر الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه في هذا الفضاء الاقليمي.

للتذكير، فإن تجمّع “فيسيغراد” يضم أربعة دول من وسط أوروبا وهي التشيك، المجر، بولندا وسلوفاكيا.

كما أعرب الوزير عن تأسفه لحالة الانسداد والجمود التي آلت إليها علاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في المرحلة الراهنة، آملاً أن يكون للمجر دور وإسهام في تجاوز هذه الوضعية المضرّة بالمصالح الرئيسية للطرفين، لا سيما وأن المجر ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال السداسي الثاني من العام المقبل، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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