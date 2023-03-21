أحمد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة

21 مارس، 2023

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي هنأه بمناسبة تعيينه من قبل رئيس الجمهورية على رأس الدبلوماسية الجزائرية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وأفاد بيان للخارجية أن الوزيرين استرعضا بهذه المناسبة تطور العلاقات الجزائرية-الإماراتية، مع التأكيد على حرص رئيسي البلدين على تعزيز وإثراء التعاون الثنائي في شقه الاقتصادي وكذا تكثيف التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالعمل العربي المشترك.

ش.ن

21 مارس، 2023

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