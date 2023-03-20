أحمد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني

20 مارس، 2023

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، الذي هنّأه على نيله ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، حسب ما أفاد بيان للخارجية.

شكلت المكالمة فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وموريتانيا والاشادة بالجهود المبذولة لبناء شراكة صلبة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وكذا تعزيز التنسيق السياسي حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تجسيدا للتوجيهات السامية لرئيسي البلدين، يضيف البيان.

 

ش.ن

20 مارس، 2023

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