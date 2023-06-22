أحمد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره العماني

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، حسب ما اورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأعرب الوزير بدر بن حمد البوسعيدي بهذه المناسبة عن تهانيه الحارة على إثر انتخاب الجزائر عضواً غير دائم بمجلس الأمن، متمنيا لها تمام التوفيق في الاضطلاع بعهدتها المقبلة في هذه الهيئة الأممية المركزية، يضيف بيان الوزارة.

ومن جانبه، أعرب الوزير أحمد عطاف عن عميق شكره نظير الدعم الذي لقيه ترشح الجزائر من سلطنة عمان، مؤكدا على أولويات عهدة الجزائر بالمجلس، لاسيما من ناحية الدفاع عن قضايا وأولويات الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلى جانب الاسهام في معالجة الأزمات التي تطال أقطاراً عربية أخرى, يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...