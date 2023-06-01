أحمد عطاف يتلقى مكالمة من نظريته الكندية 

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيرته الكندية، ميلاني جولي, وهذا على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الاقليمية، لاسيما مخرجات القمة العربية بجدة، مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، وكذا آفاق تعزيز الدعم الدولي لجمهورية مالي وجهود الجزائر الرامية لتمكين الأطراف المالية من استئناف عملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. كما تطرقا إلى تطورات الأزمة في السودان، يضيف البيان.

وفي ختام المكالمة، وجهت الوزيرة الكندية دعوة لنظيرها الجزائري أحمد عطاف، للقيام بزيارة إلى كندا وذلك بغية مواصلة الحوار السياسي البيني واستعراض سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

شرف الدين عبد النور

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