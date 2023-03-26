أحمد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني

26 مارس، 2023

تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للملكة الأردنية الهاشمية ، أيمن الصفدي، الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية وتبادل معه التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

وأفاد باين لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أن الاتصال شكّل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لا سيما ما تعلق منها بإطلاق خط الطيران المباشر بين الجزائر-عمان وتفعيل لجنة التعاون الاقتصادي، فضلا عن تقوية التبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين. كما اتفقا على ضرورة برمجة الاجتماعات التحضيرية للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

ومن جانب آخر، يضيف البيان، تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا تقع في صلب أولويات العمل العربي المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية وما يعترضها من تحديات وكذا المساعي الرامية للم الشمل العربي واسترجاع الجمهورية العربية السورية مكانتها على الصعيدين الاقليمي والدولي

ش.ن

26 مارس، 2023

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