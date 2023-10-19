أحمد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته الكندية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيرته الكندية، ميلاني جولي، حيث تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

في هذا الإطار، أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنّ الطرفان استعرضا سبل وآفاق تعزيز الجهود الدبلوماسية للتكفل بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة والوقف الفوري للتصعيد وحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما تم التأكيد على ضرورة العمل لخلق زخم دولي يمكن من إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط وفقاً لمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، يضيف البيان.

ش.ن

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