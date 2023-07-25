أحمد عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيرته التنزانية و هذا ما تضمنه

تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من وزيرة الشؤون الخارجية و التعاون الشرق افريقي بجمهورية تنزانيا الاتحادية، سترجومينا تاكس، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وفي مستهل هذه المكالمة، أعربت سترجومينا تاكس باسم بلادها عن تعازيها الخالصة للجزائر في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن، مؤكدة تضامن تنزانيا ووقوفها إلى جانب الجزائر في هذا الظرف الصعب و الأليم، يضيف المصدر.

من جانب أخرى، استعرض رئيسا ديبلوماسية البلدين سبل تعزيز العلاقات الجزائرية – التنزانية في أفق الاستحقاقات الثنائية المستقبلية، لاسيما الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة، المزمع عقدها بالجزائر مطلع الشهر المقبل، حيث أكدا على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها لضمان نجاح هذا الموعد الهام وتحقيق الأهداف المرجوة منه على مختلف الأصعدة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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