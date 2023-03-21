أحمد عطاف يتسلّم أوراق اعتماد سفيري غانا وإيران ويودّع سفير فيتنام المنتهية مهامه بالجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، السفير الجديد لجمهورية غانا بالجزائر، ياو سيدني بيمبونج، وكذا السفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية، محمد رضا بابائي، اللذين سلماه نسخا من أوراق اعتمادهما بالجزائر.

وأورد بيان للخارجية أن الوزير أعرب عن ترحيبه بالسفيرين الجديدين متمنيا لهما التوفيق في أداء مهامها، كما استعرض رفقتهما العلاقات التي تربط الجزائر بهاذين البلدين وآفاق تعزيزها.

كما استقبل الوزير سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، نجوين ثان فينه، الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهمته بالجزائر، حيث شكل اللقاء فرصة لتقييم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والإشادة بالجهود المبذولة من قبل السفير نجوين ثان فينه للمساهمة في تطويرها،يضيف البيان.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...