أحمد عطاف يترأس حفل استقبال بنيويورك لحشد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025

ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الأمم المتحدة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية، ترأس حفل استقبال يندرج في سياق النشاطات التي تهدف للترويج وحشد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025 حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وقد عرف الحفل مشاركة هائلة من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وكذا إطارات وموظفي هذه المنظمة. وأمام هذا الجمهور، ألقى رئيس الدبلوماسية الجزائرية خطابا استعرض فيه التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في المرحلة الراهنة وآفاق تجاوزها.

وركّز عطاف على العلاقة الخاصة والمتميزة التي تربط بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، إلى جانب الدور الذي اضطلعت وتضطلع به بلادنا في محيطها الإقليمي بأبعاده العربية، الافريقية والمتوسطية، وعلى الصعيد الدولي، قبل أن يختتم بالتذكير بأهداف ترشيح الجزائر وأولويات عهدتها بمجلس الأمن، يضيف البيان.

ش.ن

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