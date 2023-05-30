أحمد عطاف في نيويورك للتحضير لانتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن 

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر منظمة الأمم المتحدة، بنيويورك في زيارة عمل تندرج في سياق التحضير لانتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، يوم السادس من جوان المقبل من قبل الجمعية العامة، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتشارك الجزائر في هذه الانتخابات كونها مترشحة لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025. وقد سبق وأن حظي ترشيح الجزائر بتزكية ومصادقة كل من الاتحاد الافريقي، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، وكذا دعم العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

و من المنتظر أن يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال زيارته لقاءات مع العديد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب الأمين العام وكبار المسؤولين في هذه المنظمة الدولية، وذلك بهدف استعراض الأهداف والأولويات التي ستسعى الجزائر تحقيقها خلال عهدتها بمجلس الأمن وحشد المزيد من الدعم تحسبًا لاستحقاق السادس من جوان وكذا التحضير للمحطات التي تلي هذا الموعد العام، حسب ذات البيان.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...