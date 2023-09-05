أحمد عطاف في زيارة عمل إلى تركيا ابتداءً من الغد

5 سبتمبر، 2023

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في زيارة عمل إلى تركيا ابتداءً من الغد، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وخلال هذه الزيارة، سيترأس الوزير أحمد عطاف مناصفة مع نظيره التركي، هاكان فيدان، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط، وهو الاجتماع الذي سيشهد مشاركة وفد جزائري يضم ممثلين عن اثني عشر قطاعاً وزارياً من القطاعات التي تسهر على متابعة تنفيذ وتجسيد مختلف برامج التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا، يضيف المصدر.

وستنصب أشغال هذه الدورة على التحضير للقمة المقبلة التي ستجمع بين الرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان بالجزائر قريبا، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وسيحظى أحمد عطاف خلال زيارته، باستقبال من قبل رئيس الجمهورية التركية، رجب الطيب أردوغان، وبمقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى،  نعمان كورتولموش، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

5 سبتمبر، 2023

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