أحمد عطاف في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، بجدة، بالمملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وكذا المشاركة في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية التي ستعقد يوم 19 ماي الجاري، حسب بيان لوزارة الخارجية.

في هذا الإطار، وفيما يتعلق بالشق الثنائي لهذه الزيارة، سيترأس الوزير أحمد عطاف رفقة نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، يوم غد، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية-السعودية، وهي الآلية التي تم تأسيسها لتكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبهذه المناسبة، ينتظر أن يتمّ التوقيع على اتفاقية ثنائية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري-السعودي، يضيف بيان.

من جانب آخر، وعلى صعيد التحضير للاستحقاق العربي المرتقب بجدة، سيشارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية في الاجتماعات الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية ومختلف اللجان الفرعية التي ستنصب أشغالها على متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها القادة العرب خلال قمة الجزائر وتحضير مختلف المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية. وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري، من المنتظر أن يترأس الوزير أحمد عطاف اجتماعات كل من هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين، وكذا اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الاقتراحات التي تقدّم بها الرئيس عبد المجيد تبون بشأن تحديث وتطوير وتعزيز أداء جامعة الدول العربية.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...