أحمد عطاف: تكرار تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف استفزاز واضح لمشاعر المسلمين

قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، خلال الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، أن ما يحدث مؤخرا من تكرار هذه الأحداث في هاته الدولتين دون حسيب أو رقيب ودون أدنى مساءلة أو مراجعة، يمثل انتهاكاً صارخاً لقيم التعايش والاحترام المتبادل واستفزازاً جلياً لمشاعر المسلمين عبر المعمورة الذين يستنكرون ازدراء حرمة كتاب الله الذي يحوي كلامه المنزل والمنزه.

و قال أحمد عطاف، أن الجزائر تدين بشدة هذه الأفعال المقيتة وترفض رفضاً قاطعاً المحاولات المتكررة لتبرير هذه الاعتداءات النكراء عبر التحجج بحرية الرأي والتعبير، مضيفا أن حرية الرأي والتعبير التي تستعمل لاستفزاز الغير والإساءة إلى معتقداته و مقدساته والتي يفرض احترامها بالرغم من احتوائها للتمييز والحقد والكراهية وكذا العنصرية، لا تعتبر حرية تعبير اطلاقا بل تعتبر تطاولا وعدوانا على حقوق الأخرين.

كما أوضح وزير الخارجية في كلمته أن التطرف في إلزامية التقيد بحرية الرأي والتعبير من أجل التغاضي عن الجرائم المرتكبة باسمه، لا يمكن أن يقبل كصورة من صور الديموقراطية، مبرزا أن اجتماع اليوم هو فرصة لتوحيد الكلمة ورص الصفوف من أجل الدفاع عن مقدسات الدين الإسلامي من الاعتداءات والحملات الدنيئة التي يتعرض لها من قبل دعاة اللاتعايش واللاتسامح.

في جانب اخر، قدم وزير الخارجية خلال لقاء اليوم، التعازي الخالصة لجمهورية باكستان على إثر الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له والذي تدينه الجزائر بشدة، مشيرا الى أن الجزائر تقاسم الباكستانيين آلامهم ومحنتهم.

و فيما يلي الكلمة الكاملة لوزيرالشؤون الخارجية أحمد عطاف،

“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد الرئيس،

السيد الأمين العام،

أصحاب السمو والمعالي والسعادة،

السيدات الفضليات والسادة الأفاضل،

استسمحكم بأن أستهل كلمتي هذه بتوجيه التعازي الخالصة لجمهورية باكستان على إثر الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له والذي ندينه بكل شدة. إننا نتقاسم والأشقاء في باكستان آلامهم ومحنتهم.

الشكر والامتنان لكل من بادروا بالدعوة لهذا اللقاء ووفقوا في تحضيره وتنظيمه، وهو اللقاء غير العادي الذي ينعقد في ظروف غير عادية بالنسبة للإسلام والمسلمين. فهدف هذا اللقاء يكمن في مناقشة موضوع في غاية الأهمية والدقة والحساسية يستلزم منا تحركا جماعياً ورداً حازماً يكون على قدر خطورة الوضع الماثل أمامنا وما خلفه من سخط وشجب واستنكار نظير ما أحست به أمتنا من طعن في قيمها ومساس بأقدس مقدساتها.

إن ما شهدناه مؤخراً من تكرار صور تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك، دون حسيب أو رقيب ودون أدنى مساءلة أو مراجعة، ليمثل انتهاكاً صارخاً لقيم التعايش والاحترام المتبادل واستفزازاً جلياً لمشاعر سائر المسلمين عبر المعمورة الذين يستنكرون ازدراء حرمة كتاب الله الذي يحوي كلامه المنزل والمنزه.

في هذا السياق، نجدد التعبير عن إدانتنا الشديدة لهذه الأفعال المقيتة والتصرفات المشينة ونرفض رفضاً قاطعاً المحاولات المتكررة لتبرير وتسويغ هذه الاعتداءات النكراء عبر التذرع أو التحجج بحرية الرأي والتعبير.

ماهي حرية الرأي والتعبير هذه التي يتوجب تقديسها، وهي التي تستعمل لاستفزاز مشاعر الآخر والإساءة إلى معتقداته والطعن في قيمه والاعتداء على أغلى مقدساته.

وماهي حرية الرأي والتعبير هذه التي يطلب احترامها احتراماً لا يقبل أي استثناء، وهي التي يُؤخذ منها ذريعة لإذكاء نار الحقد والكره ولزرع بذور العنصرية والتمييز والإقصاء ولنشر رسائل التصادم والصراع.

وماهي حرية الرأي والتعبير هذه التي يُفرض التمسك بها فرضاً وهي التي تفرق عوض أن تجمع وتثير البغض والضغينة في القلوب عوض أن تؤلف بينها وتدعو للتنافر والعداء عوض أن تخدم التعايش والتسامح والتفاهم بين الشعوب والأمم.

إن التطرف في إلزامية التقيد بحرية الرأي والتعبير تقيداً مطلقاً كأي تطرف آخر لا يمكن أن يقنع أو أن يُقْبَلَ التحجج به لإعفاء الجرائم المرتكبة باسمه من نيل جزائها المستحق. كما لا يمكن أن يقنع أو أن يقبل اعتباره رافداً من روافد الديمقراطية الذي لا يخضع وحده للمساءلة أو المحاسبة.

فحرية الرأي والتعبير غير المسؤولة ليست حرية ولا يمكن أن تكون حقاً، فالحرية اللامسؤولة تضر بحرية الآخر، والحرية اللامسؤولة ليست حقاً لأنها تطاول وعدوان على حقوق الآخر.

السيد الرئيس،

إن اجتماعنا اليوم يشكل فرصة ثمينة لتوحيد كلمتنا ورص صفوفنا وتجنيد جميع الوسائل المتاحة لدينا للدفاع عن مقدساتنا في وجه ما تتعرض له من اعتداءات سافرة وحملات دنيئة. ومنظمتنا التي تحمل لواء الدفاع عن الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم وتضطلع بعهدة الذود عن مقدساتهم في كل وقت وحين، مطالبة اليوم، بصفة أكيدة وملحة، بتعبئة وتنظيم جهودنا الجماعية للرد على دعاة اللاتعايش واللاتسامح واللاحوار الذين يدنسون كتاباً لبُّهُ التعايش والتسامح والتحاور.

شكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”

شرف الدين عبد النور

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