أحمد عطاف بأديس أبابا بتكليف من رئيس الجمهورية

13 فبراير، 2024

 حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، مساء اليوم بأديس أبابا بجمهورية إثيوبيا الفيديرالية الديمقراطية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،أنّهذه الزيارة جاءت للمشاركة في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، يومي 14 و15 فبراير الجاري.

وتندرج هذه الدورة في إطار التحضير للقمة السابعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها يومي 17 و18 فبراير. وستعرف الأشغال مناقشة العديد من المواضيع المرتبطة بالمستجدات الدولية والإقليمية، وكذا بالعمل الإفريقي المشترك في مختلف جوانبه الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، يضيف البيان.

ومن المنتظر على هامش أشغال المجلس التنفيذي أن يعقد الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه بالدول الافريقية يختم بيان الخارجية.

ش.ن

 

 

13 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

Ooredoo ترافق 20 شريكا رياضيا جزائريا

15 يناير، 2024

تحديد اجراءات الحصول على حق الإمتياز للإستصلاح الزراعي في المناطق الجنوبية

18 يوليو، 2021

كلمة أحمد عطاف عند افتتاح الدورة العشرين لاجتماع وزراء خارجية إفريقيا- دول شمال أوروبا

17 أكتوبر، 2023

تسجيل 187 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

30 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى