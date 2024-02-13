أحمد عطاف بأديس أبابا بتكليف من رئيس الجمهورية

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، مساء اليوم بأديس أبابا بجمهورية إثيوبيا الفيديرالية الديمقراطية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،أنّهذه الزيارة جاءت للمشاركة في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، يومي 14 و15 فبراير الجاري.

وتندرج هذه الدورة في إطار التحضير للقمة السابعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها يومي 17 و18 فبراير. وستعرف الأشغال مناقشة العديد من المواضيع المرتبطة بالمستجدات الدولية والإقليمية، وكذا بالعمل الإفريقي المشترك في مختلف جوانبه الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، يضيف البيان.

ومن المنتظر على هامش أشغال المجلس التنفيذي أن يعقد الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه بالدول الافريقية يختم بيان الخارجية.

ش.ن

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