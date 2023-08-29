أحمد عطاف: الرئيس تبون حدد موقف الجزائر تجاه  أزمة النيجر منذ بدايتها

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف، خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، بخصوص آخر التطورات التي تشهدها دولة النيجر، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حدّد منذ اللحظة الأولى لنشوب هذه الأزمة، موقف الجزائر منها بكل وضوح ودقة وصرامة، بتشخيصه لروافدها الأساسية.

و تتمثل الروافد الأساسية التي حددها رئيس الجمهورية، حسب ما أفاد به أحمد عطاف، في إدانة ورفض التغيير غير الدستوري في النيجر، تماشياً مع مقتضيات الإطار القانوني الإفريقي الذي يَحْظُرُ ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، و المطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية في البلاد، و الـتأكيد على أن محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد والدعوة إلى تمكينه من استئناف مهامه بصفته الرئيس الشرعي المنتخب للنيجر.

و أضاف وزير الشؤون الخارجية، خلال ابرازه للروافد الأساسية المحددة من قبل الرئيس تبون تجاه أزمة النيجر، و المتمثلة كذلك في التأكيد على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر لما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على النيجر وعلى المنطقة برمتها، وأخيرا الـتأكيد على استعداد الجزائر ورغبتها في المساهمة في الجهود الرامية لبلورة الحل السياسي المنشود لإنهاء الأزمة في النيجر.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...