أحمد بداني يستقبل وزير النقل و البنية التحتية التركي

إستقبل وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم، بمقر الوزارة، وزير النقل و البنية التحتية للجمهورية التركية، عبد القدير أرالوغلو، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر في إطار أشغال منتدى الأعمال الجزائري التركي، حسب بيان وزارة الصيد البحري.

و استعرض الطرفان خلال اللقاء الذي حضره إطارات الوزارة، فرص تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين، في مختلف مجالات الصيد البحري و تربية المائيات، على غرار بناء و صيانة و تصليح سفن الصيد البحري، و تسمين التونة الحمراء، مع تبادل المعارف و الخبرات في مجالات التكوين و البحث العلمي التطبيقي، حسب ذات المصدر.

كما تم الاتفاق على تنصيب فوج عمل تقني ما بين إطارات الوزارتين لدراسة إمكانيات الاستثمار في شراكة استراتيجية, مع تنظيم زيارات ما بين المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين لتبادل الخبرات والمعارف ما بين المهنيين، يفيد بيان الوزارة.

وفي ختام اللقاء، وجّه أحمد بداني، دعوة للوزير التركي قصد مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الأتراك في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات المزمع تنظيمه بولاية وهران شهر فيفري المقبل، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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