أحزاب سياسية تدين الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة

وفي هذا الصدد، استنكرت حركة البناء الوطني، الانتهاكات والمحاولات من المحتلين اليائسة لاقتحام المسجد الأقصى التي يخطط لها لتتزامن مع هذه العملية العسكرية الجبانة للاحتلال الغاشم.

و أعربت الحركة ، عن تضامنها الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن النفس والرد على عدوان المحتل.

ومن جهته، أدان حزب جبهة التحرير الوطني بشدة، الاعتداءات الغاشمة والجبانة، التي تتعرض لها غزة من طرف قوات الاحتلال في تعدي صارخ على ارواح أناس آمنين في تصعيد خطير يتحمل الاحتلال مسؤوليته الكاملة.

وفي هذا السياق استنكر الأفلان، هذه الاعتداءات الخطيرة التي أصبحت دورية، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية و القرارات الدولية والأمم المتحدة.

كما أهاب الحزب، بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لإيقاف هذا العدوان الجبان والإجرامي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل،وفرض احترام الشرعية الدولية وفرض حق الشعب الفلسطيني الذي لا يسقط بالتقادم في تأسيس دولته عاصمتها القدس الشريف.

وبدورها، تتابع حركة مجتمع السلم باهتمام بالغ أخبار العدوان الإرهابي الجاري في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني الذي أدى إلى استشهاد القيادي تيسير الجعبري واستشهاد وإصابة عدد من المدنيين والأطفال. وإذ تدين الحركة هذا العدوان الغاشم.

وأكدت حمس، أن هذا السلوك العدواني الصهيوني سلوك اعتيادي يبين طبيعة الاحتلال ويفضح محاولات تزيين وجهه بوسائل مخادعة وبمشاركة دول عربية وإسلامية تريد إدماجه في المنطقة.

وأضافت أن هذا العدوان هو على كل الشعب الفلسطيني، وأن محاولة التفريق بين فصائل المقاومة لن تنطلي على الفلسطينيين بكل توجهاتهم.

رمزي أحمد توميات