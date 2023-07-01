أحزاب سياسة تعرب عن إدانتها لمقتل الشاب نائل في فرنسا

أعربت العديد من التشكيلات السياسية في الجزائر عن إدانتها واستنكارها لمقتل الشاب نائل ذي الأصول الجزائرية بنانتير في فرنسا على يد عناصر الشرطة الفرنسية في عملية تفتيش.

وقال حزب جبهة التحرير الوطني أن هذه المأساة الوحشية تعبر عن مدى الاستهتار الذي تعاملت به عناصر الشرطة الفرنسية مع شاب أعزل في مقتبل العمر، متسائلا عن المبررات التي تم على أساسها إطلاق النار على الشاب الجزائري و”اغتياله ببرودة أعصاب

وشدد الأفلان على أن فتح تحقيق جاد وصارم ومعاقبة الجناة سيكون السبيل الوحيد لإرجاع كرامة عائلة +نائل+ ومن ورائها الجالية الجزائرية التي تتعرض لمعاملات ازدواجية، تحيلنا إلى شعارات المساواة والحرية التي تتغنى بها النخب الفرنسية دون أثر على واقع جاليتنا”.

ومن جهتهت أعلنت حركة البناء عن تضامنها الكامل مع الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، عقب الحادث المروع لإطلاق النار على شاب من أصول جزائرية من قبل بعض أفراد الشرطة الفرنسية في تدخل “غريب ومثير للجدل”، أدى إلى مقتل الضحية في “فاجعة جديدة تضاف إلى المآسي والمعاناة التي تتعرض لها، معبرة عن القلق الكبير لتداعيات هذه الحوادث مستقبلا.

وحملت الحركة السلطات الفرنسية المسؤولية الكاملة في إجراء تحقيق كامل ونزيه لتسليط الضوء على ملابسات هذا الاعتداء وضمان تحقيق العدالة الكاملة بخصوصه.

كما أعرب حزب تجمع أمل الجزائر عن صدمته من “وفاة شاب من أصول جزائرية في مقتبل العمر على أيدي الشرطة الفرنسية في حادث مأسوي ومستفز ينتهك حقوق حياة جاليتنا في المهجر.

وأعلن الحزب دعمه لكل الجهود الصادقة في كشف ملابسات الحادث المؤسف وتحقيق العدالة والسلام والاستقرار لكل أفراد جاليتنا الوطنية.

رمزي أحمد توميات

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