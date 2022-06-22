أكد الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022، ستكون قمة ناجحة.

وقال أبو الغيط في حوار له مع قناة االجزائر الدولية: “واثق أن القمة العربية الـ 31 التي ستنعقد بالجزائر ستكون ناجحة.. الجزائر أصبحت جاهزة لاستضافة القمة والتحضيرات لها متقدمة للغاية”.

وكشف ذات المتحدث، أن هناك مقترح بين الأمانة العامة للجامعة والجزائر لعقد اجتماع تشاوري بين القادة العرب يكون مغلقا وذلك في إطار القمة العربية، بهدف الوصول للمزيد من التنسيق والتعاون بين القادة العرب.

أما بخصوص مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة بالجزائر، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه “عندما تتم سوف تكون من خلال توافق عربي كبير”، متوقعا أن تشهد الشهور القادمة محاولة في اتجاه مشاركة سوريا في القمة العربية بالجزائر.

ومن جانب آخر، قال أبو الغيط: “أتفق مع أفكار الرئيس الجزائري المتعلقة بالوضع الدولي والقضية الفلسطينية وحاجة العرب إلى الوحدة والتنسيق العربي المشترك”.

وفي معرض حديثه عن القضايا الاقليمية والدولية، اعتبر ذات المتحدث أن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين يمكن أن يساهم في التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار والبدء في عملية سياسية.

كما أعرب عن انزعاجه برؤية الأشقاء في ليبيا غير قادرين بعد إلى التوصل لتفاهم ليبي-ليبي، مؤكدا أن الأوضاع في ليبيا واليمن بالغة الصعوبة، مشيرا الى ان الأوضاع في اليمن خاضعة لتأثيرات أجنبية تمنع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

أما بخصوص النزاع في أوكرانيا تسعى مجموعة الاتصال الوزارية العربية لعقد مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمقر الجامعة العربية.

كما تطرق أبو الغيط الى اللقاء الذي جمعه بالرئيس تبون، حيث قال أن “الرئيس الجزائري شخص حكيم ولديه عمق في التفكير وإطلاع كبير على الوضع الدولي”، مجددا التأكيد على اتفاقه مع أفكار الرئيس الجزائري المتعلقة بالوضع الدولي والقضية الفلسطينية وحاجة العرب إلى الوحدة والتنسيق العربي المشترك.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...