أبو الغيط: قمة الجزائر ناجحة من حيث التمثيل والتوافق

قال الأمين العام للجامعة العربية، احمد أبو الغيط، ان قمة الجزائر كانت من أهم القمم العربية من حيث التمثيل، وكذا التوافق بين قادة الدول.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، في الندوة الصحفية المشتركة التي نظمها مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ان القمة العربية بالجزائر حضرها 17 رئيسا وولي العهد و4 آخرين كان تمثيلهم عالي جدا.وتابع ابو الغيط”هذه القمة هي أكثر القمم العربية نجاحا وأكثر القمم من حيث مستوى التمثيل.

وقال أبو الغيط نحن نحاول في اجتماعات وزارية أن نقر ما سبق إصداره من قرارات في سطر واحد، والاجتماعات الوزارية تبنت هذا الإجماع. كما اكد أبو الغيط أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبفضل حنكته تمكن من إدخال مفهوم المجتمع المدني إلى الجامعة العربية .

وأضاف أبو الغيط ان ميزة قمة الجزائر كانت اعتماد العمل الإلكتروني دون أوراق وهو ما نجحت فيه بشكل كبير، كما أوضح أن البعد الاقتصادي كان حاضرا بقوة في قمة الجزائر واستحوذ على اهتمام سياسي كبير ، وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي الذي بات يحظى باهتمام متزايد، الى جانب اهتمام القمة بدول الأزمات وعلى رأسها سوريا ليبيا واليمن بغية المساهمة في إيجاد حلول لها.

ف.س

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