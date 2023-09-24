Sntf تعلن عن توقف مؤقت للخط الرابط بين الجزائر ووهران

24 سبتمبر، 2023

تقدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية صبيحة اليوم الاحد باعتذارها لتوقف القطارات التي تربط الجزائر العاصمة بولايات غرب البلاد (خط الجزائر – وهران ) ذهابا وإيابا، ذلك نتيجة حادث خروج عجلات عربة واحدة لقطار نقل البضائع عن مسار السكة.

كما ان الحادث وقع على مستوى النقطة الكيلومترية 112 + 200، ما بين عين التركي وخميس مليانة بولاية عين الدفلى. حيث يتكون القطار من عربات لنقل البضائع. في حين، لم تسجل الشركة أية خسائر أو إصابات بشرية إثر هذا الحادث، إلا بعض الأضرار على خط السكة الحديدية، حسب ما أشارت اليه ذات المصادر.

كما اكدت الشركة الوطنية sntf ان فرقها المختصة مجندة لاصلاح خط السكة الحديدية. من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

سهام قريمش

24 سبتمبر، 2023

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