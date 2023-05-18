PETROFAC-HQC  يتحصل على عقد إنجاز مركب بتروكيماوي بأرزيو    

18 مايو، 2023
The logo of the state energy company Sonatrach is pictured at the headquarters in Algiers, Algeria November 25, 2019. Picture taken November 25, 2019. REUTERS/Ramzi Boudina - RC229G9YVAB0

منحت الشركة الفرعية 100 بالمئة  لسوناطراك  STEP Polymers Spa، عقدًا على صيغة هندسة، إمداد وبناء  لفائدة التجمع الدولي PETROFAC-HQC، على مستوى المنطقة الصناعية بأرزيو (غرب البلاد) من أجل إنجاز مشروع مركب بتروكيماوي بقدرة إنتاج 550.000 طن سنويا من مادة البولي بروبلين بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي حسب بيان للشركة اليوم.

وتم هذا الاختيار بعد إطلاق مناقصة دولية حصرية في أفريل2021، التي وجهت لرواد الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنجاز المركبات البتروكيماوية.

وتم منح العقد لصاحب أفضل عرض مقدم من طرف التجمع الدولي PETROFAC-HQC ، وفقًا لإجراءات منح الصفقات المعمول بها في الشركة الفرعية STEP Polymers Spa ، و هذا لمدة إنجاز قدرها 42 شهرًا، يختم البيان

شرف الدين عبد النور

18 مايو، 2023

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