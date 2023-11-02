Ooredoo تعلن عن نتائجها المالية المحققة خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية

Ooredoo تعلن عن نتائجها المالية المحققة خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية

أعلنت مجموعة الاتصالات Ooredoo، يوم الاثنين الماضي، 30 أكتوبر، عن نتائجها المالية المحققة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2023.

النتائج الإيجابية لـ Ooredoo الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، سُجّلت بفضل لاسيما نجاعة استراتيجيتها المرتكزة على الرّقمنة وكذا عصرنة وتعزيز شبكتها للتغطية عبر مختلف مناطق الوطن.

أزيد من 3 % أرباح مقارنة بالسنة الماضية

حيث بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، 67،5 مليار دج، مقابل 65،2 مليار دج مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة قدّرت بـ 3،6 %.

و بلغت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بـ 27،3 مليار دينار جزائري، خلال التسعة أشهر الاولى لهذه السنة، مقابل 24،5 مليار دينار جزائري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة قدرها 11،4 %.

أزيد من 9 مليار دج استثمارات و أكثر من 13 مليون زبون مُشترك

و فيما يخص الاستثمارات، خصّصت Ooredoo الجزائر، 9،61 مليار دينار جزائري خلال تسعة أشهر الأولى لسنة 2023، كما بلغ عدد الزبائن 13،2 مليون مُشترك في نهاية سبتمبر 2023.

المدير العام لـ Ooredoo الجزائر “روني طعمه” …

و بعد الإعلان عن هذه النتائج، صرح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه: ” النتائج المالية المحققة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2023 هي ثمرة استراتيجية Ooredoo الرابحة القائمة في السنوات الأخيرة على رقمنة عروضها وخدماتها.

و أضاف، “تؤكد هذه النتائج الإيجابية المسجلة في المؤشرات المالية مرة أخرى عن حجم استثماراتنا، لا سيما في العامل البشري، والذي جعل من Ooredoo مؤسسة رائدة في الرقمنة في الجزائر”.

و ختم ذات المتحدث تصريحه، “أشكر زبائننا الذين وضعوا ثقتهم فينا ونعدهم بالارتقاء بهم إلى مستويات أعلى وتمكينهم من عيش تجربة رقمية فريدة. كما أجدد التزام Ooredoo بمواصلة استثماراتها لاسيما فيما يخص تعزيز شبكتها للتغطية عبر كامل التراب الوطني”.

شرف الدين عبد النور

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