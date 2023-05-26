Algérie ferries : إلغاء هذه الرحلات بين الجزائر فرنسا

26 مايو، 2023

أعلنت شركة النقل البحري للمسافرين Algérie Ferries عن إلغاء العديد من الرحلات بين الجزائر وفرنسا, حسب بيان للشركة.

وقالت شركة Algérie Ferries،  أن رحلة سكيكدة باتجاه مرسيليا المقررة بتاريخ 29 ماي على الساعة 12 زوالا على متن باخرة الجزائر 2، قد تم إلغائها.

و تم أيضا إلغاء رحلتين على متن باخرة باجي مختار 3، حيث يتعلق الأمر برحلة الجزائر نحو مرسيليا المبرمجة بتاريخ 1 جوان الداخل على الساعة 11 صباحا، وكذا رحلة  مرسيليا نحو الجزائر المبرمجة بتاريخ 4 جوان على الساعة 12 زوالا.

كما أعلنت algérie ferries  عن إلغاء رحلة مرسيليا باتجاه سكيكدة المقررة على متن باخرة الجزائر 2، بتاريخ 5 جوان على الساعة 11 صباحا.

و أكدت Algérie ferries بأنها ستعمل ما بوسعها من أجل إعادة جدولة الرحلات الجديدة في أقرب وقت ممكن, مشيرة إلى أنها ستبلغ المسافريين المعنيين بهذه الرحلات بالمواعيد الجديدة من خلال الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني .

كما أعلمت الشركة المسافرين الذين حجزوا أنه بإمكانهم  استرداد مبلغ تذكرتهم أو تعديله مجانًا لرحلة أخرى.

شرف الدين عبد النور

26 مايو، 2023

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