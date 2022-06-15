ADEX Technology تُطلق مُنتَجين جديدين في مجال تكنولوجيات الإعلام بالشراكة مع اتصالات الجزائر

15 يونيو، 2022

أعلنت ADEX Technology  عن دخول منتجين جديدين حيز العمل : ZIMAIL، وهي عبارة عن خدمة مراسلة مهنية تعاونية تمّت استضافتها بالجزائر، على مستوى مركز بيانات ADEX Cloud، بالشراكة مع المطور Synacore، وهي شركة أمريكية مالكة لـ Zimbra وشركة عالمية رائدة في مجال البرمجيات التعاونية، إضافة إلى خدمة ZOUMI، وهي عبارة عن منصة جزائرية للتحاضر المرئي عن بعد والتعاون، التي تمّ تطويرها بالتعاون مع المطور الأمريكي ZOOM المعروف عالميا، حسب بيان للشركة.

وسيتم تسويق هذه المنتجات في إطار شراكة مع اتصالات الجزائر وستكون متوفرة عبر مختلف وكالتها المنتشرة في 58 ولاية. وتضطلع الشركة أن تقدّم هذه المنتجات قيمة مضافة للمنتجات المسوّقة في السوق الجزائرية، يضيف البيان.

تضع هذه الشراكة مع اتصالات الجزائر أسس تحقيق الإنتاجية المحلية في مجال تكنولوجيات الإعلام استنادا إلى الأولويات التي سطرتها الدولة الجزائرية وتعكس تطوير الوصول المتكافئ لتكنولوجيات الإعلام والاتصال لكافة الجزائريين، مع ضمان خدمة مراسلة ذات سيادة مستضافة بالجزائر، مع ضمان أمن البيانات. كما أنها تسمح بتقريب المناطق عن طريق أدوات إدارة الإنتاجية والتحاضر المرئي عن بعد.

وللإشارة، ADEX Technology شركة متخصصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال ذات القيمة المضافة أنشأت في عام 2009. تقوم فلسفتها على مساعدة المؤسسات على تسريع أدائها باستعمال التكنولوجيات. وهي معتمدة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ومالكة للعلامات التجارية « ADEX Cloud »، « ZOUMI » و « ZIMAIL ».

ش.ن

15 يونيو، 2022

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