تخرج أول دفعة للعنصر النسوي لفائدة القوات البرية من الأكاديمية العسكرية لشرشال

تخرّجت اليوم من الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين أول دفعة من العنصر النسوي لفائدة قيادة القوات البرية.

ونوّه الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في كلمته، بمناسبة حفل تخرج الدفعات من الأكاديمية العسكرية لشرشال، الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي أقيم تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتخرّج أول دفعة من الطلبة الضباط العاملين من العنصر النسوي لفائدة قيادة القوات البرية.

وأكّد الفريق أول أنّ عناصر الدفعة سيوجّهن للعمل على مستوى وحدات قوام المعركة، ما يعكس الاحترافية العالية التي بلغها جيشنا العتيد، وتحضيره الجاد للكفاءات من النساء والرجال، لتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن.

كما أكّد الفريق أول أنّ الاكاديمية العسكرية لشرشال هي قلعة تكوينية عريقة تضطلع على غرار باقي المؤسسات التكوينية للجيش الوطني الشعبي بتخريج إطارات، متسلحين بمختلف أنواع العلوم، ومتشبعين بالقيم الوطنية والجمهورية، ومدركين لكافة السياقات والتحولات التي يعرفها عالم اليوم.

كوثر غريبي