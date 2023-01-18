45 وكالة سياحة مؤهلة للمشاركة في تنظيم الحج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة،اليوم الأربعاء٬ في بيان له، عن قائمة أولية تضم 45 وكالة سياحة وأسفار٬مؤهلة للمشاركة في تنظيم شعيرة الحج لموسم 1444ه/2023 م.

وأضاف البيان،بأنه تم إقرار قائمة أولية تضم 45 وكالة ستوزع عبر مطارات الاقلاع بكل من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة وعنابة”٫وكما اكد الديوان أنه يمكن لهاته الوكالات المؤهلة بتنظيم الحج تقديم طعن كتابي في أجل أقصاه 72 ساعة ابتداء من تاريخ نشر القائمة الأولية لهم.

وأوضح البيان٬بان هذا القرار جاء بعد اجتماع لجنة الانتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار المرشحة٬ للمشاركة في تنظيم موسم الحج المقبل ودراسة ملفاتها.

حورية سعداوي

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