4494 موظف في التعليم رفضوا الإدماج بسبب الشهادات

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، صبيحة اليوم الخميس، أن 4494 موظف في قطاع التعليم رفضوا الادماج.

وأوضح شرفة، أن سبب الرفض راجع إلى رفضهم لفكرة التنازل عن الشهادات. مؤكدا أن الراتب الذي سيتقاضاه المعني بالادماج يتجاوز راتب متصرف إداري متربص في الإدارة العمومية والذي يبلغ 34 ألف دينار حيث سيتقاضى مشرف إداري بعد إدماجه 41 ألف دينار.

وكشف ذات المتحدث، أنه خلال التحضير للقانون الأساسي في التربية، أكدوا على تصنيف 12 بالنسبة لهذه الفئة، داعيا إلى الالتحاق بالسلك، لأنهم سيربحون بمزايا عديدة على غرار الزيادة في الراتب والأقدمية في التقاعد.

رمزي أحمد توميات

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