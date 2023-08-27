 4 وفيات و 3 جرحى في حادث مرور بإليزي

27 أغسطس، 2023
4 وفيات و 3 جرحى في حادث مرور بإليزي

أعلنت مصالح الحماية المدنية في بيان لها اليوم، عن وفاة 4 أشخاص و إصابة 3 آخرين في حادث مرور بولاية إليزي.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 08سا 12د، من أجل حادث مرور يتمثل في إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 38 بلدية و دائرة إن أميناس ، الحادث يبعد 120كلم عن الوحدة المتدخلة اتجاه حاسي مسعود”.
و أضافت ذات المصالح، “خلف الحادث وفاة 04 أشخاص (03 من جنس أنثى، و01 من جنس ذكر تترواح أعمارهم مابين 20 الى 60سنة)، واصابة 03 آخرين بجروح مختلفة”.
شرف الدين عبد النور
27 أغسطس، 2023

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