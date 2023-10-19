3859 شهيدا ونحو 13500 جريح في العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

3859 شهيدا ونحو 13500 جريح في العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3859 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13500 جريح.

وأوضحت الوزارة حسب بيان وكالة الأنباء الفلسطينية، أن أكثر من 3785 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح.

أما في الضفة الغربية، فارتقى 74 شهيداً، آخرهم خمسة شهداء في مخيم نور شمس بطولكرم، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1300 جريح، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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