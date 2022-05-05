سجّلت مصالح الأمن الوطني 357 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى 02 ماي 2022، أسفر عنه وفاة 14 شخصا وجرح 428 آخرين.

وعرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+30) حادث، وارتفاع في عدد الجرحى قدر بـ (+51) جريح، مع تسجيل نفس عدد الوفيات، مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي.

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 98%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...