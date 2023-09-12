35 محطة نقل تدخل حيز خدمة الدفع الالكتروني تحسبا للدخول الاجتماعي

12 سبتمبر، 2023

أعلنت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية “سوقرال”،عن تعميم خدمة الدفع الالكتروني عبر 35 محطة برية بعد أن كانت تقتصر على محطة خروبة ، وجاء هذا المخطط لضمان التنقل السريع تحسبا للدخول المدرسي و الاجتماعي لسنة 2023/2024.

و قد كشف المكلف بالاتصال للشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية “سوقرال” اسماعيل سعدوني،و بالتنسيق مع مديريات النقل ان المخطط المسطر يتضمن تكثيف عدد الرحلات خلال كل المناسبات بالنسبة للخطوط التي تعرف تزايدا في الطلب، و كذا تعزيز النقل الحضري عبر سيارات الأجرة مضيفا أن 35 محطة برية ستكون مزودة بخدمة الدفع الالكتروني عبر النات دون عناء التوجه إلى المحطات البرية.

سهام قريمش

12 سبتمبر، 2023

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