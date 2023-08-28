33 جريحا في حادث مرور بالبليدة

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا في حدود الساعة 04 سا 36 د من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام تسلسلي بين (12 سيارة ، 07 شاحنات ، حافلة لنقل المسافرين ) على مستوى الطريق السيار شرق غرب بالقرب من محول الشفة اتجاه وهران بلدية بوعرفة دائرة البليدة”.

و أضافت ذات المصالح، “خلف الحادث اصابة 33 شخص تم تقديم لهم الإسعافات الأولية و نقلهم إلى المستشفى”.

شرف الدين عبد النور