33 جريحا في حادث مرور بالبليدة

28 أغسطس، 2023
33 جريحا في حادث مرور بالبليدة

كشفت مصالح الحماية المدنية اليوم، في بيان لها عن إصابة 33 شخصا بجروح خلّفها حادث مرور وقع في ولاية البليدة.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا في حدود الساعة 04 سا 36 د من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام تسلسلي بين (12 سيارة ، 07 شاحنات ، حافلة لنقل المسافرين ) على مستوى الطريق السيار شرق غرب بالقرب من محول الشفة اتجاه وهران بلدية بوعرفة دائرة البليدة”.
و أضافت ذات المصالح، “خلف الحادث اصابة 33 شخص تم تقديم لهم الإسعافات الأولية و نقلهم إلى المستشفى”.
شرف الدين عبد النور
28 أغسطس، 2023

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