3 وفيات إثر حادث مرور مروع بغليزان

تدخلت مصالح الحماية المدنية٬ على الساعة 15سا35د٬ من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 04 المدخل الشرقي لبلدية المطمر ولاية غيليزان٬ حسب بيان للحماية المدنية.

وذكر البيان٬ أن الحادث يتمثل في اصطدام تسلسلي ل 4 سيارات٬ حيث خلف الحادث 3 وفيات من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 26 سنة و 60 سنة٬

كما تسبب الحادث في جرح شخص في حالة خطيرة٬ من جنس ذكر يبلغ من العمر 51 سنة٬ اين تم إسعافه ونقله إلى مستشفى محمد بوضياف٬ فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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