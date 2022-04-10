أعلنت مؤسسة سونلغاز في بيان لها، عن إنشاء شركتين “كهرغاز” و “نركيب” في إطار عملية الإدماج التي قامت بها مؤخرا.

وحسب نص البيان، فإن الشركتان الجديدتان ستتمتعان اليوم بهوية جديدة وهو ما سيعزز موقعهما الجديد في السوق ويسمح لهما بممارسة مهامهما من خلال الجمع بين الفعالية و الكفاءة والاداء وذلك من خلال تحسين وتوحيد مواردهما ووسائلهما.

وأوضح البيان، أن الشركتان جاءتا تجسيدا لإرادة سونلغاز في جعل شركاتها الفرعية تصل إلى أوّج قدراتها لتعزيز نموها وجاذبيتها. والحصول على حصص أكبر في السوق وتطوير أدائها.

كما لفتت سونلغاز إلى نجاح عمليات الإدماج والإستعاب التي تم تنفيذها بدمج KAHRAKIB و KAHRIF KANAGHAZ من جهة و INERGA ETTERKIB من جهة أخرى

في حين أدت عملية الإذماج والإستعاب من طرف “كهركيب” لشركتي “كهريف” و”كانغاز” إلى إنشاء شركة أطلقت عليها تسمية كهرغاز وهي شركة الأشغال الكبرى للكهرباء والغاز، بينما أدت عملية الإدماج والإستعاب من طرف Inerga لشركة ettekib إلى انشاء شركة “إنركيب” وهي شركة إنجاز البنى التحتية الطاقوية والصناعية.

رمزي أحمد توميات

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