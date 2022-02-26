مدير الخدمات الجامعية ببومرداس يكشف تفاصيل الاعتداء على 3 طالبات

أعلن المدير العام للخدمات الجامعية غمري ناصر، عن تعرض 3 طالبات ليلة أمس الجمعة، للإعتداء داخل الإقامة الجامعية ببودواو ولاية بومرداس.

وأوضح غمري، في تصريح لتلفزيون “النهار” أن المعتدي هو شخص غريب إقتحم الإقامة ليلة أمس وقام بضربهن، مستعملا في ذلك مطرقة وسلاح أبيض للإعتداء على الطالبات بعد قيامهن بالصراخ وطلب النجدة.

وكشف ذات المتحدث،أن الإعتداء أسفر عن إصابة 3 طالبات بجروح بليغة إحداهن متواجدة بمستشفى مصطفى باشا و طالبتين متواجدتين في مستشفى زميرلي.

كما أعلن المدير عز فتح تحقيق في ملابسات الحادثة مؤكدا أنه لا يستبعد وجود تواطئ سمح بتسلل المعتدي عبر حائط الإقامة، كما سيتم إتخاذ إجراءات صارمة مع كل متواطئ سواء من أمن أو طلبة.

رمزي أحمد توميات

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