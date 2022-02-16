إنقاذ 184 شخص من الغرق في ظرف أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 فيفري 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 184 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 111 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايات أدرار وتلمسان وورقلة وإن أمناس والوادي وتندوف.

رمزي أحمد توميات

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