19 حريقا شهدته ولاية بجاية أمس الأحد

تدخلت جل الوحدات الميدانية عبر ولاية بجاية مدعمة بفرق الرتل المتنقل تحت اشراف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية، من أجل إخماد ما لا يقل عن 19 حريقا شهدته الولاية أمس الأحد، حسب ما كشفته مديرية الحماية المدنية لولاية بجاية.

و تم حسب ذات المصدر، إطفاء 16 حريقا، فيما تبقى 03 حرائق مشتعلة، وهي حريق بوربعطاش و هو الأكبر فيهم، حريق شلالات كفريدة و الاخير حريق في منطقة ثاسكريوت، كما تم طلب مساعدة الرتل المتنقل لولاية سطيف.

هذا و تدخلت عدة قطاعات من أجل تقديم يد المساعدة و من بينها مصالح الغابات، الجيش الشعبي الوطني، المواطنين، السلطات المحلية، و على رأسها الوالي الذي تنقل إلى عين المكان لتفقد الوضع في غابة بوربعطاش للتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للحد من هاته الحرائق.

شرف الدين عبد النور

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