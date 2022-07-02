قام اليوم السبت، 149 مفتش شرطة، بتأظية اليمين القانونية ينتمون لثلاث دفعات من مدارس شرطة الصومعة، عنابة وسيدي بلعباس.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أن مفشتو الشرطة المعنيون أدوا اليمين القانونية بعد تلقي تكوين متخصص لمدة 03 أشهر متواصلة.

وحسب نص البيان، فقد تحصل الضباط المتكونون على صفة الضبطية القضائية، بعد انتهاء مسارهم التكويني الذي شمل مجالات القانون العام والخاص، وحقوق الإنسان، الإجراءات الجزائية والتطبيقية، الشرطة العلمية والتقنية ومبادئ حفظ النظام العام.

رمزي أحمد توميات