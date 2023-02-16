12 مليون دولار صادرات مجمع “جيكا” للإسمنت سنة 2022

بلغت قيمة صادرات شركة إسمنت عين التوتة بباتنة التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) في 2022 قرابة 12 مليون دولار، حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام لشركة إسمنت عين التوتة، معمر بهلول

وقال بهلول، أن صادرات الشركة في 2022 بلغت 360 ألف طن من إجمالي صادرات مجمع جيكا المقدرة خلال ذات العام بحوالي 3 مليون طن نحو دول غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وبمبلغ يقدر بـ 106 مليون دولار.

وأوضح ذات المتحدث، أن مجمع جيكا عبر فرعه شركة الإسمنت عين التوتة وكل مصانع الإسمنت التابعة له، يهدف إلى الرفع من كمية الإسمنت المصدرة تماشيا مع سياسة السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأشار بهلول إلى أن شركة الإسمنت عين التوتة تحصلت مؤخرا على شهادتين دوليتين جديدتين للمطابقة وفقا لمعايير إيزو، وذلك ضمن المساعي الرامية للحصول على شهادات المطابقة الدولية اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة لاقتحام أسواق خارجية جديدة.

وتتعلق الأولى بمعيار 45001 نسخة 2018 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية مما سيساعد المؤسسة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمستخدمين كما سيقلل من حوادث الإصابات ذات الصلة بالعمل وحوادث الوفاة.

ويخص المعيار الثاني إيزو 50001 نسخة 2018 ، نظام إدارة الطاقة الذي يوضح أفضل الممارسات المتبعة في مجال إدارة الطاقة عالميا لترشيد استهلاكها وتقليل التكاليف والالتزام بالمتطلبات البيئية.

حيث تبذل حاليا مساعي من طرف الشركة للحصول على شهادة المطابقة للمقاييس الأوروبية والأمريكية لرفع الكميات المصدرة للمجمع من الإسمنت نحو القارتين.

ليديا كبيش

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