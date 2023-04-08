11 مليون تلميذ يعودون إلى مقاعد الدراسة غدا الأحد

من المرتقب أن يعود غدا قرابة 11 مليون تلميذ الى مقاعد الدراسة، بداية للفصل الثالث والأخير في الموسم الدراسي 2022/2023، وهذا بعد عطلة الربيع التي دامت 15 يوما كاملة.

ويعود التلاميذ مع تغيير في الوقت الزمني تزامنا مع شهر رمضان المبارك، حيث يشرعون في الدروس بداية من الساعة 8 ونصف صباحا إلى غاية الساعة 15 مساء بمناسبة الشهر الفضيل.

وسيتم تقليص الحصة الواحدة إلى 45 دقيقة بعدما كانت ساعة كاملة. حيث يخفض الحجم الساعي للمدارس الإبتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد بنصف ساعة. على أن يستفيد التلاميذ من استراحة بين الفترتين مدتها ساعة و15 دقيقة.

كما تجدر الإشارة أنه في الجنوب تبدأ الدراسة بداية من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثانية زولا، عبر 20 ولاية من الجنوب الكبير

ليديا كبيش