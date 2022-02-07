10 دول توافق على اعتماد سفراء جدد للجزائر

وافقت حكومات 10 دول على اعتماد أربعة سفراء جدد فوق العادة و مفوضين للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لديهم، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.

وفي هذا الإطار، وافقت الحكومتان الجورجية والتركمانستانية على اعتماد سفيان ميموني سفيرا فوق العادة مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لديهما مع الإقامة بأنقرة”.

كما وافقت حكومات انتيغوا و بربودا، سورينام و اتحاد سانت كريستوفرونيفيس، الدومينيكان و كومنولث دومينيكا على اعتماد عبد القادر حجازي سفيرا مفوضا وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لديهم، مع الإقامة بكراكاس.

من جهتها، وافقت الحكومتان المالطية وسان مارينو على اعتماد عبد الكريم طواهرية سفيرا مفوضا وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لديهما، مع الإقامة بروما.

بدورها، وافقت الحكومة البوليفية على اعتماد رشيد بلدهان سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة بوليفيا المتعددة القوميات مع الإقامة ببرازيليا.

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