10 جرحى في حادث اصطدامٍ بين حافلة لنقل المسافرين وسيّارتين بفرجيوة في ميلة

عاش الطريق الوطني رقم 79 بالمدخل الشرقي لبلدية فرجيوة في ولاية ميلة، حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيّارتين سياحيتين…

وحسب مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة، فإن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة فرجيوة، تدخّلت نهار هذا الأحد 22 أكتوبر على الساعة 16سا و35د، مدعومة بالوحدة الثانوية الرواشد و الوحدة الثانوية وادي النجاء، لأجل حادث مرور يتمثل في إنحراف حافلة “J9” واصطدامها بسيارتين “رونو سيمبول و306” بالطريق الوطني رقم 79، عند المدخل الشرقي لبلدية فرجيوة، وبالمكان المسمى منحدر باعوطة، والذي أدّى إلى تعرّض 10 أشخاص لإصابات مختلفة بينهم 6 جنس أنثى.

هذا وتمّ تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين بعين المكان، وتمّ تحويلهم من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى فرجيوة، لتلقي العلاج اللازم.

سيدعلي.ه‍

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