ڨوجيل يوقّع على سجلّ التعازي إثر وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية تنزانيا الإتحادية

قام ظهيرة اليوم الأربعاء، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمقر سفارة جمهورية تنزانيا الاتحادية بالجزائر، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتوقيع على سجل التعازي، إثر وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية تنزانيا الاتحادية، الحاج علي حسن مويني.

و جاء في نصّ التعزية، “ببالغ الحزن وعميق التأثر وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية الأسبق، فخامة الرئيس الحاج علي حسن مويني، يوم التاسع والعشرين من شهر فبراير الفارط، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة وطنه وشعبه”.

و تضمن النص كذلك، “وبهذه المناسبة الأليمة، أتوجه إليكم، باسم السيد رئيس الجمهورية والشعب الجزائري وأصالة عن نفسي، بأخلص عبارات التعازي والمواساة راجيا من المولى عز وجل أن يتقبله في حسن جواره ويجعله من المنعم عليهم بالجنة والرضوان، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء”.

و أضاف، “كما نشاطر عائلة الفقيد وكافة الشعب التنزاني الشقيق حزنهم في مصابهم الجلل، آملين أن يجدوا في هذا العزاء الأخوي الصادق ما يقوي صبرهم ويزيد من قدرتهم على تجاوز هذا الظرف العصيب”.

وتضمن كذلك، “فبرحيل الفقيد، خسرت جمهورية تنزانيا الاتحادية رمزا وطنيا وأحد أعلامها البارزين الذين سيكتب التاريخ أنهم ساهموا في بناء أسس الدولة التنزانية الحديثة وتركوا بصمات لا يمحوها الزمن في مسيرة التشييد والبناء والرقي ببلدهم إلى مصاف الدول المتطورة”.

و جاء في ختام نص التعزية، “وإذ نجدد لكم أحر التعازي وأخلص عبارات التعاطف والمواساة، فإننا نتمنى لبلدكم الشقيق دوام التقدم والازدهار”.

شرف الدين عبد النور

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