يوسف شرفة يستقبل رئيس كونفدرالية المصنعين والمنتجين الجزائريين
إستقبل وزير النقل، يوسف شرفة، أمس الإثنين، بمقر الوزارة، عبد الوهاب زياني، رئيس كونفدرالية المصنعين والمنتجين الجزائريين، مرفوقا بوفد من أعضائها، حسب ما أورده بيان وزارة النقل.
و تطرّق الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من المدراء المركزيين والإطارات من الوزارة، إلى مختلف الانشغالات و المقترحات التي يطرحها المتعاملون خاصة ما تعلق بالنقل و اللوجيستية، حسب ذات المصدر.
و في هذا الصّدد، أكّد الوزير على مرافقة القطاع للمتعاملين الاقتصاديين وتوفير كل الوسائل المتاحة و الآليات قصد دعم نشاطهم على الصعيد المحلي، والمساهمة في ترقية الصادرات و تسويق المنتوج الجزائري، على وجه الخصوص مجال النقل البحري للبضائع وإستغلال قدرات الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع (CNAN) نحو دول غرب إفريقيا كموريتانيا، السينغال، كوديفوار و الكاميرون، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور